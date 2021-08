Eurovision, Pesaro tra le 5 città finaliste

ANCONA, 24 AGO - "Pesaro tra le cinque città finaliste per ospitare l'Eurovision Song Contest 2022". Lo annunciano il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini. "Un sogno che continua. - spiegano -. Delle 17 città che avevano manifestato interesse inizialmente, in undici hanno inviato il dossier di candidatura. Tra queste in cinque sono state considerate idonee". Insieme alla Città della Musica Unesco anche Torino, Milano, Bologna e Rimini. "È una gioia apprendere oggi che siamo entrati di diritto nella fase e nel rush finale delle cinque città in lizza per raggiungere questo grande obiettivo. Proveremo a giocarci tutte le nostre carte, credendoci con determinazione fino in fondo" concludono. (ANSA).