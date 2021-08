Musica: Rkomi aprirà domani il 28/o Music in Village

TRIESTE, 24 AGO - Sarà il rapper Rkomi ad aprire domani sera la 28/a edizione del Music in Village, festival organizzato da Complotto Adriatico, a Pordenone. L'artista ha ricordato che il suo album "Taxi Driver" "è certificato doppio disco di platino a poco più di tre mesi dalla sua uscita" ed è felice della ripresa dell'attività di concerti: "Finalmente torna la musica dal vivo. Credo di avere delle cose da dire e vorrei che arrivassero a più gente possibile". L'esibizione di domani prevede una scaletta di 25 brani, molti dei quali "avranno un'anima totalmente differente da quella originale", mentre altri hanno "subito le influenze musicali che hanno rappresentato questo mio ultimo anno". Rkomi, che all'anagrafe risulta Mirko Martorana nato a Milano nel 1994, ha mosso i primi passi nella musica nella nuova ondata di hip hop italiano del 2012, poi ha collaborato con Elisa, Dardust, Jovanotti, Marracash, passando dunque dal quartiere popolare di Calvairate, da cameriere e lavapiatti, alla villa fuori Milano, quella che lui sintetizza in "una storia di successo e di vera e propria riscossa 'dal basso'". Emozionato ma non sorpreso dal doppio disco di platino: "È la prima volta che raggiungo questo risultato e riuscirci in un lasso di tempo così breve mi conferma che il bello della musica è non avere limiti": (ANSA).