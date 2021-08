Bennifer, week end a Los Angeles con i rispettivi figli

NEW YORK, 23 AGO - Fine settimana all'insegna della famiglia per Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia ha infatti portato i rispettivi figli a visitare The Magi Castle, un'attrazione di magia a Los Angeles. La Lopez ha avuto due gemelli, Emme e Max, 13 anni, dall'ex marito Marc Anthony mentre Affleck ha due figlie, Violet Anne e Seraphina Rose, rispettivamente 15 e 12 anni e un maschietto Samuel Garner, 9 anni, con l'ex moglie Jennifer Garner. Secondo i media americani, la coppia sta consolidando il proprio legame e naturalmente coinvolge anche I figli. "Si stanno abituando a Ben - ha detto a People una fonte in riferimento ai figli della Lopez, -. Tutto sembra procedere senza problemi. E' ovvio che Jennifer fa sul serio con Ben. Da tempo non era così felice". Le due celebritiy erano sul punto di sposarsi nel 2004 dopo una relazione di due anni. (ANSA).