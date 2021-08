Shang-Chi, il cinematic Marvel tutto action e Asia

ROMA, 23 AGO - Tra i primati di SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI di Destin Daniel Cretton c'è quello di essere il primo film della Marvel a maggioranza asiatica, un po' come Black Panther sul principe di Wakanda lo è stato per quella di colore. Comunque un cinecomic del Mcu - il Marvel Cinematic Universe - in salsa action e sorprendente per gli effetti speciali che il capo degli Studios Kevin Feige sognava di realizzare da sempre. Il film, in sala dal 1 settembre distribuito dalla Walt Disney, è incentrato sul maestro di kung fu Shang-Chi (l'attore canadese di origini cinesi Simu Liu) figlio del (vero) mandarino, villain a capo dell'organizzazione criminale dei Dieci anelli già visto nel terzo film monografico su Iron Man. Insomma in questo blockbuster di scena il viaggio iniziatico di un supereroe destinato a crescere e progredire attraverso mille difficoltà, soprattutto per il fatto che deve confrontarsi con un passato oscuro che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings. Nel cast anche Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan, Ben Kingsley , Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. (ANSA).