Giornalismo: Leali delle Notizie, 130 ospiti, Premio Caruana

TRIESTE, 22 AGO - Oltre 40 incontri, 130 ospiti nazionali e internazionali, 23 panel di discussione, 2 mostre, 1 masterclass, 2 letture sceniche e 14 presentazioni letterarie dal 1° all'11 settembre. Sono i numeri della VII edizione del Festival del Giornalismo e la IV del Premio in memoria di Daphne Caruana Galizia, uccisa il 16 ottobre 2017, che ha l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, organizzati dall'associazione culturale Leali delle Notizie. In particolare, l'associazione vuole sostenere la famiglia della giornalista maltese sia nella ricerca della verità, sia nella lotta per la libertà di stampa. Il Festival ha il patrocinio del Ministero della Cultura e ha stretto collaborazioni con altre associazioni del Fvg e del Veneto. Il Festival del Giornalismo propone temi legati all'attualità o a fenomeni rilevanti focalizzando l'attenzione su mafie e libertà di stampa. Quest'anno tornano in presenza gli appuntamenti itineranti di "Aspettando il Festival…", che si terranno in diversi luoghi dell'Isontino e della Bassa Friulana con sei appuntamenti su criminalità, Sudan, Dante, pandemia e strage di Capaci. Il Festival di Leali delle Notizie, si svolgerà invece a Ronchi dei Legionari dal 7 all'11 settembre. L'ultima sera, sabato 11 settembre, sarà consegnato il Premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, indetto con il consenso della famiglia di Daphne, che è stato assegnato al giornalista di La Repubblica Paolo Berizzi, che porta avanti da 20 anni un lavoro di indagine sul neofascismo e verrà consegnato dalla sorella di Daphne, Corinne Vella. "Il Festival del Giornalismo è diventato uno dei tasselli del mosaico della cultura della nostra regione - sostiene Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie - Abbiamo creato una bella rete nell'ultimo anno per cercare di dare maggiori stimoli di riflessione ai cittadini e al nostro pubblico". (ANSA).