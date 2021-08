Cinema: Villammare Festival, ventennale con Milo e Somma

NAPOLI, 21 AGO - Il Villammare Festival Film&Friends festeggia dal 24 al 28 agosto i suoi 20 anni con Sandra Milo, Sebastiano Somma, Gilles Rocca, Veronica Maya, Vincenzo Incenzo, Claudio Insegno e tanti altri. Oltre cinquecento corti e un centinaio di lunghi provenienti da 27 Paesi del Mondo al centro dell'evento organizzato nella frazione del Comune di Vibonati (Salerno) da Alessandro Cocorullo con il coordinamento artistico di Axel Nobile e la progettazione culturale di Daria Scapitta. Dopo tre giorni di proiezioni no-stop, si approderà in Piazza Portosalvo per incontrare gli ospiti. Martedì 24 agosto anteprima nazionale del film Destini di Luciano Luminelli, presente con il protagonista Sebastiano Somma; il 25 agosto Sandra Milo riceverà il premio Icona Cinema Italia presentando il suo ultimo film Free -Liberi di Fabrizio Maria Cortese. Il 26 agosto, presentazione della prima webserie musicale italiana "Serenè", seguirà Veronica Maya con il film Magari Resto di Mario Parruccini, girato proprio nel Cilento. Il 27 agosto concerto di Vincenzo Incenzo. La finale di sabato 28 agosto avrà come protagonisti Gilles Rocca, vincitore dell'ultima edizione di "Ballando con le stelle" e Cinzia Leone. Piro Cilento Fireworks di Vibonati proporrà uno spettacolo con musica e fuochi. I film in concorso saranno: La Vacanza di Enrico Iannaccone, Destini regia Luciano Luminelli, Free di Fabrizio Maria Cortese, Pop black Posta di Marco Pollini, Magari Resto di Mario Parruccini, L'uomo Sgarmatico regia Luca Martinelli. Anche quest'anno SHINEMA, la piattaforma italiana di distribuzione di cinema indipendente di Dina Ariniello avrà una sua sezione di premi. Il premio fuori concorso andrà a Serenè, una serie tv di 10 puntate scritta, diretta ed interpretata dal napoletano Brando Improta. (ANSA).