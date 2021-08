Selena Gomez, sollievo non avere più Instagram su smartphone

NEW YORK, 20 AGO - Selena Gomez è rinata da quando ha cancellato Instagram dal suo smartphone. Lo ha detto la stessa popstar in una lunga intervista a Elle. La Gomez ha passato tutta la gestione e le password dei social media alla sua assistente. Fa ancora commenti e da' citazioni e foto ma non è lei a postarli direttamente. "Non li ho sul mio telefono - ha detto - quindi non ho la tentazione". Selena ha spiegato che in passato passava ore a guardare la vita degli altri anche senza sapere chi fossero. "Ora - continua - ricevo informazioni nel modo giusto. Quando i miei amici hanno qualcosa da dire mi chiamano e dicono 'Oh, ho fatto questo', non dicono, 'Hai visto il mio post?'". Quattro anni fa la Gomez era una delle persone più seguite su Instagram, tuttavia doveva anche avere a che fare con la negatività di alcuni commenti. A quel punto si è chiesta, 'a che scopo?'. Si è anche resa conto che esistono cose più importanti di postare ad esempio una foto delle sue unghie. "Quando non ci sarò più - ha detto - voglio essere ricordata per la mia generosità". (ANSA).