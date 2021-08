Mattarella a Gala Rossini per chiusura Rof 2021 a Pesaro

PESARO, 20 AGO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà al Gala Rossini, che il 22 agosto chiuderà il Rossini Opera Festival 2021, celebrando il 25/o anniversario del debutta pesarese di Juan Diego Flórez che, appena ventitreenne, interpretò l'impervio ruolo di Corradino in Matilde di Shabran nel 1996. Per garantire la massima affluenza possibile all'evento in piena conformità alle norme di sicurezza anti covid, il Gala Rossini si terrà alle 20:30 in piazza del Popolo, già l'anno scorso sede di gran parte dei concerti del Rossini Opera Festival (in caso di maltempo ci si sposterà alla Vitrifrigo Arena). Il concerto sarà trasmesso in live streaming sul portale RaiCultura.it e in diretta radiofonica su Rai Radio3. Il Gala sarà visibile anche sui canali social del Rossini Opera Festival e, a Pesaro, sarà proiettato nell'Arena Curvone di piazza Agide Fava, dove si potrà assistere su prenotazione. Michele Spotti dirigerà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Al fianco di Juan Diego Flórez si esibiranno Eleonora Buratto, Marina Monzò, Marta Pluda, Pietro Spagnoli, Sergey Romanovsky, Giorgio Caoduro, Jack Swanson, Matteo Roma, Manuel Amati, Nicolò Donini. Nel programma pagine da La Cenerentola, Le Comte Ory, Ermione, Semiramide, La donna del lago, La gazzetta, Matilde di Shabran, L'Italiana in Algeri, Il viaggio a Reims, Guillaume Tell. (ANSA).