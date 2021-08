Musica: Noreda Graves aprirà 'Jazz Inn Capri'

NAPOLI, 20 AGO - Sarà Noreda Graves, cantante jazz americana, ad aprire a Capri domenica sera l'undicesima edizione di Jazz Inn Capri. E i Giardini della Flora Caprense accoglieranno il pubblico che ha visto avvicendarsi sul palco in questi anni nomi famosi del panorama jazzistico internazionale. Anche in questa edizione il direttore artistico, il batterista napoletano Elio Coppola e l'associazione "Jazz Inn Capri", ideatrice e organizzatrice del festival patrocinato e sostenuto dal Comune isolano, ha preparato una due giorni che prevede un cartellone con nomi apprezzati da chi ama il jazz. Dopo l'esibizione di Noreda Graves and "Her Band" sul palco dei Giardini della Flora Caprense saliranno i quattro protagonisti del secondo appuntamento, previsto per lunedì sera alle ore 21. Uno speciale quartetto, un mix di nazioni, con Gerald Cannon bassista ufficiale del trio di McCoy Tyner e Jesse Davis, esponente del jazz contemporaneo di New Orleans, accompagnati alla batteria da Elio Coppola e al piano dall'emergente italiano Andrea Candela. Anche quest'anno l'associazione "Jazz Inn Capri" ha previsto un omaggio al caprese cantante più famoso e amato, Peppino di Capri che sarà la guest star e al quale nelle passate edizioni è stato dedicato un concerto tributo con i suoi brani più noti eseguiti in versione jazz. (ANSA).