Arte: via a rassegna internazionale sonora Suono in Mostra

UDINE, 20 AGO - Dal 27 agosto al 5 settembre in sette luoghi rappresentativi di Udine verranno eseguite sette opere così da fruire con percezione differente le "opere sonore". E' la VI edizione de Il Suono in Mostra, rassegna internazionale di sound art organizzata dall'associazione Continuo - Spazioersetti in collaborazione con il Comune di Udine e altre realtà culturali della città. Si potranno "ascoltare e vivere da vicino" suggestive installazioni sonore realizzate appositamente per la rassegna e aventi temi ecologici e sociali, arte, letteratura, l'anniversario della morte di Dante Alighieri. Gli autori sono il collettivo di artisti italiani Ground-to-Sea Sound Collective, il duo Luigi Turra (compositore) e Belinda Guerriero (gallerista), il musicista e compositore statunitense Alvin Curran, il gruppo svedese Audiorama, il compositore tedesco Richard Spaeth e la coppia udinese formata da Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi (anche ideatori della rassegna). Le opere d'arte sono ospitate in siti e architetture prestigiose del centro per favorire esperienze originali di ascolto e contemplazione: Palazzo Morpurgo, il velario di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, la salita del Castello al campanile del Duomo. (ANSA).