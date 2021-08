Madonna a Ostuni canta Bella ciao, cibo locale e tamburello

BARI, 20 AGO - C'erano vino rosso, orecchiette e 'friselle' sulla tavola alla quale la star Madonna ha cenato a Ostuni (Brindisi) in compagnia dei figli, del fidanzato e di un gruppo di amici con i quali ha cantato 'Bella ciao' suonando il tamburello con i 'Terraross'. Proseguono i festeggiamenti pugliesi per il suo 63esimo compleanno, per il quale la pop star ha deciso di tornare in Puglia, una terra che dimostra di amare condividendo puntualmente su Instagram i suoi momenti nel 'tacco' d'Italia. Come colonna sonora per il racconto della sua serata a Ostuni sui social ha scelto 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. Madonna è arrivata nella 'città bianca' con il suo fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams, figli e staff. Durante la cena sono arrivati i 'Terraross', che amano definirsi 'suonatori e menestrelli della bassa Murgia', con i quali ha cantato e ballato sulle note di 'Bella ciao'. "Siamo grati alla regina Madonna - scrivono su Instagram i 'Terraross' - per averci dato la possibilità di entrare a far parte della sua sfera familiare con la nostra musica semplice e sincera". La serata è finita con Madonna sorridente ma stanca, al punto che ha dovuto farsi portare a cavalluccio dal figlio Rocco e dal fidanzato, nelle strade di Ostuni. Poi, il rientro nel resort di lusso a Savelletri dove risiede da qualche giorno e dove il 16 agosto ha festeggiato il suo compleanno. Il giorno successivo, invece, è stata nel centro storico di Lecce, che ha visitato a piedi, tra lo stupore di residenti e turisti. (ANSA).