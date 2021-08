Torna il Bobbio Film Festival fondato da Marco Bellocchio

PIACENZA, 20 AGO - Al via sabato 21 agosto nello storico borgo di Bobbio, nel Piacentino, il Bobbio Film Festival, giunto alla 24/a edizione. La prima serata prevede l'omaggio al suo fondatore Marco Bellocchio, con la proiezione dell'ultimo lavoro 'Marx può aspettare', recentemente presentato a Cannes. Il Festival proseguirà fino al 28 agosto con un calendario di proiezioni aperte al pubblico, seguite da incontri con gli autori e i protagonisti dei film. La direzione è affidata a un comitato formato da Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, Enrico Magrelli e Paola Pedrazzini. Durante e appena dopo il Festival, di nuovo in presenza dopo la sosta forzata dello scorso anno, si terranno anche i corsi estivi di Alta Formazione Cinematografica di Fondazione Fare Cinema: il Seminario residenziale di critica cinematografica curato da Anton Giulio Mancino e rivolto a studenti provenienti da tutta Italia selezionati con un bando, che avranno l'opportunità di formare la giuria del Festival, e il corso di regia Fare Cinema, affidato per l'edizione 2021 a Giorgio Diritti. Domenica 22 il programma prosegue con 'Miss Marx' di Susanna Nicchiarelli, poi ospite dell'incontro al termine della proiezione. Lunedì 23 tocca a 'Figli di Giuseppe Bonito', su soggetto di Mattia Torre: a intervenire saranno Francesca Torre, moglie di Mattia, e Valerio Mastandrea, ospite anche il giorno dopo al termine della proiezione di 'La terra dei figli' di Claudio Cupellini. Il Bobbio Film Festival è progettato da Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini, con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano e organizzato in collaborazione con il Comune di Bobbio. Le proiezioni (ore 21.15) si tengono nel Chiostro di San Colombano. Info su www.fondazionefarecinema.it. (ANSA).