E' stata la mano di Dio, ecco il trailer di Sorrentino

ROMA, 19 AGO - Il Vesuvio che erutta come il ragazzo che è trascinato dalla musica, dal cinema, spinto a raccontare la sua città, Napoli. Sono le prime, forti immagini del Teaser Trailer ufficiale di ''E' stata la mano di Dio'' dal regista e sceneggiatore Premio Oscar© Paolo Sorrentino che sarà in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, poi uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix dal 15 dicembre 2021. Sorrentino, regista de Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope, è nato a Napoli nel 1970 e ora torna con la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Nel trailer si vede infatti risplendere la città e le sue passioni, il ragazzo con il walkman che va al cinema, esplode la città per il calcio e le pazze corse in motorino o sul mare, ed esplode soprattutto la necessità di raccontare. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s'intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita. Con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino Musella, Sofya Gershevich.Prodotto da Lorenzo Mieli e Paolo Sorrentino Una produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle. (ANSA).