Musei: apre a Rimini il Fellini Museum dedicato al maestro

RIMINI, 19 AGO - La complessità artistica di Federico Fellini non poteva essere solamente celebrata e musealizzata, andava anche indagata. Con questo intento è sorto a Rimini il museo dedicato al grande maestro del cinema che apre le porte ai visitatori proponendo un polo museale diffuso che attraversa il centro storico della cittadina romagnola che ha dato i natali al cineasta. La città si aspetta ora dal Fellini Museum lo stesso effetto che il Guggenheim ha avuto per Bilbao. Il nuovo contenitore culturale è il frutto di un ampio progetto di riqualificazione del centro in chiave culturale e 'green'. Eliminati i parcheggi e l'asfalto, intorno al quattrocentesco Castel Sismondo è sorta una gigantesca piazza con prati, un'arena all'aperto, una vasca d'acqua vaporizzata (con annesse polemiche politiche) e al centro un anello che richiama il circo felliniano. Attorno vi sono il recentemente restaurato teatro Galli e il cinema Fulgor, quest'ultimo celebrato da Fellini nel film 'Amarcord' e rientrante nel percorso museale. (ANSA).