Scarlett Johansson di nuovo mamma. E' nato Cosmo

NEW YORK, 19 AGO - Scarlett Johansson è di nuovo mamma. L'attrice ha avuto un figlio con il marito Colin Jost. Il nome scelto per il piccolo è Cosmo tuttavia non è stato rivelato quando è nato. "Ok, ok, abbiamo avuto un bambino, si chiama Cosmo - ha scritto Jost su Instagram -. Lo amiamo tanto". Poi ha chiesto il rispetto della privacy. La Johansson ha già una figlia, Rose Dorothy, di quasi sette anni e avuta da una precedente relazione. Scarlett e Jost si sono sposati in una cerimonia privata l'anno scorso. Si erano fidanzati ufficialmente nel 2019 dopo una frequentazione di due anni. (ANSA).