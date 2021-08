Berti, Vanoni e Caterina Valente regine delle hit

ROMA, 19 AGO - Bongo Cha Cha, Mille e Toy Boy, il tormentone ha una voce antica. Saranno pure reinterpretati, rimasterizzati, rifatti ma tre dei tormentoni musicali dell'estate 2021 hanno protagoniste a sorpresa tre grandi glorie tornate in auge, leggi hit, da nuovi interpreti. E' una curiosa coincidenza o un trend featuring vintage chissà ma tanto è. La più sorprendente è Bongo Cha Cha, impazza ovunque, canticchiata ovunque, ballata dove si può. Federica Pellegrini ad esempio l'ha ballata in costume olimpionico divertendosi un mondo prima di aprire la doccia a Tokyo e l'ha postata su Instagram con 102mila visualizzazioni. 62 anni dopo la canzone, che piaceva anche a Raffaella Carrà (la ballava con Christian De Sica in tv) di Caterina Valente, parla di Sud America e trascina con ritmo irresistibile, è un fenomeno virale grazie a TikTok, superando 1,5 miliardi di visualizzazioni. (ANSA).