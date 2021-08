Barbra Streisand, Star is Born con Lady Gaga idea sbagliata

NEW YORK, 18 AGO - "L'idea sbagliata": Barbra Streisand ci ripensa e spara a zero sul remake di "E' Nata una Stella", protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. In una intervista al programma tv australiano "The Sunday Project" rimbalzata su tutti i media di spettacolo a stelle e strisce, l'attrice che fu protagonista della leggendaria prima versione del 1976, ha definito il nuovo film del 2018 una brutta scopiazzatura. "Inizialmente, quando sentii dire che stavano pensando di rifarlo e che doveva essere con Will Smith e Beyonce', mi dissi: che idea interessante. Farlo veramente diverso, con un tipo di musica diverso e attori integrati. Sono rimasta sopresa dunque nel vedere come era simile a quello che facemmo nel 1976", ma "non si puo' discutere con il successo", ha detto la Streisand. Successo innegabile: grazie al remake Lady Gaga ha vinto il suo primo Oscar come migliore attrice e il film, forte di 436 milioni di dollari di incassi, e' entrato nella rosa dei candidati a "best picture", il premio piu' prestigioso degli Academy Awards 2019. "Ma a me non importa tanto il successo, mi importa l'originalita'", ha aggiunto Barbra. Prima del 2018 "E' Nata una Stella" era gia' stato fatto tre volte: oltre alla versione del 1976 con la Streisand e Kris Kristofferson, la saga della cantante emergente che surclassa il suo pigmalione aveva visto nei ruoli dei protagonisti Janet Gaynor e Frederic March nel 1937 e Judy Garland e James Mason nel 1954. Tre anni fa d'altra parte la Streisand era stata prodiga di elogi per la performance di Gaga e Bradley Cooper: "Mi e' piaciuto moltissimo. Gaga e' meravigliosa e Cooper (che era anche il regista) ha fatto con lei un lavoro meraviglioso". (ANSA).