In sala Il gioco del destino e della fantasia di Hamaguchi

ROMA, 18 AGO - Film di parola e di impermanenza allo stesso tempo, dove dialoghi occidentali e fragilità orientale convivono in perfetta armonia. È il caso de IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA del regista giapponese Hamaguchi Ryusuke, Orso d'argento a Berlino e premio per la miglior sceneggiatura per DRIVE MY CAR all'ultimo festival di Cannes. Entrambi distribuiti a breve dalla Tucker Film: IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA uscirà infatti giovedì 26 agosto, mentre DRIVE MY CAR a fine settembre. Nel caso del film Orso d'argento alla Berlinale, di scena quattro figure femminili (Meiko, Nao, Natsuko, Nana) alle prese con i loro sentimenti in tre distinti episodi dove la realtà si ammanta di sorprese e repentini capovolgimenti di fronte. Incipit folgorante con il primo episodio, 'Magia o qualcosa di meno rassicurante', con al centro la storia di Meiko, una ragazza che raccogliendo in un taxi le confidenze della sua miglior amica, si rende conto che l'uomo di cui le sta parlando non è altri che il suo fascinoso ex con il quale ha ancora un conto aperto in quanto a sentimenti. "Sebbene le coincidenze siano possibili tutti i giorni, valutiamo poco il loro potenziale di elevarci o ribaltare del tutto una situazione" ha detto il regista in una recente intervista. E ancora Hamaguchi Ryusuke sul significato di questo film: "Non sono solo tre episodi quelli che compongono IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA: sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell'amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto - conclude -? Divertitevi ad essere sorpresi dall'imprevedibilità del mondo!». (ANSA).