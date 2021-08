Salmo: rapper sentito presto in Procura a Tempio

OLBIA, 18 AGO - Il rapper Salmo potrebbe essere sentito nelle prossime ore dalla Procura di Tempio Pausania, come persona informata dei fatti, nell'ambito dell'inchiesta sul maxi assembramento per un concerto a Olbia. Un evento che ha scatenato polemiche non soloc on altri artisti, come Fedez, ma anche politiche con la richiesta di dimissioni del sindaco e dell'assessore del turismo della cittadina gallurese Marco Balata, presente al concerto, come testimoniano alcune foto esclusive della testata Olbia.it rilanciate proprio da Fedez. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali i magistrati galluresi hanno affidato le indagini alla Capitaneria di porto di Olbia competente in materia, visto che il palco del 13 agosto è stato montato su una concessione demaniale data ai gestori della ruota panoramica. Così potrebbe scattare una sanzione amministrativa, mentre il faro della Procura è puntato sul ruolo dei soggetti pubblici nella vicenda. Salmo, in una storia su Instagram, ha espressamente detto che il Comune era ignaro della sua presenza e che lui stesso è arrivato sul palco sotto il falso nome di Dj Treeplo. Ora la Procura vuole vederci chiaro e sta acquisendo tutta la documentazione e verificando le testimonianze della serata musicale che si è trasformata, come l'ha definita il governatore Christian Solinas, in un "grave e pericoloso errore" soprattutto sul fronte delle violazioni delle prescrizioni sanitarie anti-Covid. (ANSA).