Venezia: troppi regimi, torna il cinema politico

ROMA, 16 AGO - Oltre al tema delle donne quello della politica è il grande leit motiv di Venezia 78 (1-11 settembre). C'è addirittura SAD FILM, un corto di 12 minuti Fuori Concorso sulla sanguinaria repressione delle proteste contro il golpe in Myanmar, il cui regista è talmente a rischio da celarsi dietro uno pseudonimo, Vasili. Il direttore della Mostra Alberto Barbera nel sottolineare l'annata di grandi proposte riflette: "pensavamo con la fine del Secolo breve di aver lasciato alle spalle la barbarie della guerra invece ci ritroviamo di fronte a tanti troppi conflitti. La libertà, lo vediamo continuamente - dice all'ANSA - è in pericolo in moltissimi paesi e anche in Europa, siamo in un'epoca di regimi liberticidici e chi meglio di un autore di cinema ha la capacità di cogliere questo momento". In concorso spiccano ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti, sul sistema di corruzione dei mezzi d'informazione nelle Filippine; LEAVE NO TRACES di Jan P. Matuszyński sulle torture delle autorità comuniste nella Polonia del 1983 della protesta di Solidarnosc, mentre parla all'oggi raccontando i fatti di ieri CAPTAIN VOLKONOGOV ESCAPED di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov sul capitano del servizio di sicurezza nazionale (NKVD) sullo sfondo delle purghe staliniane del 1938 in Unione Sovietica. Sempre in Europa, in Ucraina è ambientato REFLECTION di Valentyn Vasyanovych incentrato sul chirurgo ucraino Serhiy, catturato dalle forze militari russe nella zona di conflitto nell'Ucraina orientale, e mentre è in imprigionato, è esposto a umiliazioni e violenze. Dopo il suo rilascio cerca di trovare uno scopo nella vita ricostruendo il suo rapporto con la figlia e l'ex moglie. Nel fuori concorso TRANCHÉES di Loup Bureau è un documentario di produzione francese sulla guerra di posizione in Ucraina, mentre REPUBLIC OF SILENCE di Diana El Jeiroudi promette brividi di verità nel racconto della regista siriana in esilio in Germania da decenni. Ad Orizzonti c'è AMIRA del regista egiziano Mohamed Diab e poi ancora l'Ucraina in RHINO di Oleg Sentsov. (ANSA).