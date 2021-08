Mic, "Nessuna penalizzazione musica rispetto a sport"

ROMA, 16 AGO - "Nessuna penalizzazione per il settore della musica dove sono in vigore per i concerti le stesse misure per lo sport, anzi più favorevoli per i concerti sotto le soglie di 2500 al chiuso e 5000 all'aperto". Così una nota dell'Ufficio Stampa del ministero della Cultura precisa l'attuale quadro normativo che regola la partecipazione a spettacoli e eventi sportivi in zona bianca, dopo le polemiche seguite al concerto improvvisato di Salmo in Sardegna e dopo l'intervento oggi di Francesco De Gregori che parla di mortificazione della musica. "Le disposizioni di sicurezza attualmente in vigore in zona bianca prevedono posti a sedere preassegnati, obbligo di mascherina, distanziamento e green pass per tutti. Inoltre, per gli spettacoli al chiuso, fino a 2.500 spettatori, non c'è nessun limite di capienza dei locali mentre, oltre i 2.500 spettatori, vige il limite massimo del 35% di capienza, lo stesso limite che viene applicato invece agli eventi sportivi anche sotto la soglia di 2500. Per gli spettacoli all'aperto, fino a 5.000 spettatori, nessun limite di capienza degli spazi, mentre oltre i 5.000 spettatori viene applicato il limite di capienza del 50%, lo stesso applicato agli eventi sportivi anche sotto la soglia dei 5000". (ANSA).