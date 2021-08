Notte Taranta a Ugento con 'Pizzica Pizzica' e il gruppo CGS

BARI, 16 AGO - Il 17 agosto il festival itinerante 'La Notte della Taranta' arriva a Ugento (Lecce) in piazza San Vincenzo. La serata si apre alle 19 con il Laboratorio di Pizzica e la danza sarà la grande protagonista anche sul palco: alle 21, infatti, va in scena 'Pizzica Pizzica', spettacolo a cura del Corpo di ballo della Taranta, per 45 minuti con la pizzica del corteggiamento, la pizzica tarantata e la pizzica a scherma. Alle 22 si prosegue in musica con il Canzoniere Grecanico Salentino (CGS): fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza, il morso della leggendaria Taranta. Guidato da Mauro Durante (voce, percussioni, violino), che ha ereditato la leadership dal padre Daniele nel 2007, il Canzoniere è composto da Alessia Tondo (voce), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki) e Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu). Potranno accedere solo coloro che saranno muniti di Green Pass o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti. In tutte le piazze ci saranno posti a sedere, distanziati di almeno un metro. (ANSA).