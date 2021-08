Cinema: incassi, al top Come un gatto in tangenziale 2

ROMA, 16 AGO - Esordisce in prima posizione il secondo capitolo del fortunato Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto con un incasso ferragostano di 268.774 mila euro. Il film in cui tornano protagonisti Paola Cortellesi ed Antonio Albanese era in sala il 14 e il 15 agosto, in anteprima con Vision Distribution, e poi dal 26 agosto normalmente al cinema ma ha conquistato comunque la prima posizione. Scende al secondo posto Suicide Squad Mission Missione Suicida (178.488) incalzato dalla nuova uscita della Disney Free Guy- Eroe per gioco, virtual-favola targata Disney di Shawn Levy con Ryan Reynolds (172.952). Lo segue Jungle Cruise che passa dalla terza alla quarta posizione. In quinta posizione Old, e in sesta I Croods 2 - Una nuova era. Al settimo posto troviamo l'horror spagnolo La casa in fondo al lago di Alexander Bustillio e Julien Maury. Si scambiano di posto The Father all'ottava posizione e Black Widow al nono. Chiude la top ten Nomadland che risale alla decima posizione dalla dodicesima della scorsa settimana. Questa la classifica Cinetel dei primi dieci film più visti nel weekend del primo Ferragosto con green pass. (ANSA).