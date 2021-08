Locarno, per Argento Lifetime Achievement Award a sorpresa

ROMA, 14 AGO - La 74/a edizione del Locarno Film Festival, in Piazza Grande si chiude anche con una sorpresa, il Lifetime Achievement Award a Dario Argento per la sua opera e la sorprendente interpretazione in Vortex di Gaspar Noé, in programma al Locarno, dopo il debutto mondiale al Festival di Cannes. " "È la prima volta che faccio l'attore ed ero inizialmente molto perplesso - aveva detto Argento sulla Croisette -. Poi Noé mi ha rasserenato e ho scoperto che dovevo solo improvvisare su un tema che cambiava ogni volta e farlo insieme alla mia compagna sofferente". Vortex racconta la vita di un critico (Argento) e le difficoltà della sua famiglia. Sua moglie è infatti malata di Alzheimer, mentre lui ha un'amante da molti anni che è stato costretto ad abbandonare per occuparsi a tempo pieno della consorte. I due devono anche confrontarsi con un figlio alle prese con la tossicodipendenza. "Vortex "parla d'amore anche oltre quanto si immagini - ha aggiunto Argento - un amore che a volte è così forte che ti porta oltre la stessa realtà. E nel caso di persone non più giovani questo può diventare drammatico". (ANSA).