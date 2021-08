Al dramma su amore e violenza di Edwin il Pardo d'oro

LOCARNO, 14 AGO - Un dramma su impotenza, violenza, amore tradito e vendetta, Vengeance Is Mine. All Others Pay Cash del cineasta indonesiano Edwin vince il Pardo d'oro come miglior film della 74/a edizione del Locarno Film Festival, che in Piazza Grande si chiude anche con una sorpresa, il Lifetime Achievement Award a Dario Argento per la sua opera e la sorprendente interpretazione in Vortex di Gaspar Noé. La storia del film di Edwin, tratta dall'omonimo romanzo di Eka Kurniawan, ha al centro un criminale da strada Ajo che sfoga in un'estrema violenza la frustrazione per l'impotenza da cui è affetto fin da giovanissimo. Il Pardo d'oro per la miglior regia va a Abel Ferrara, con il film girato in una Roma notturna a inizio della pandemia, Zeros and ones interpretato da Ethan Hawke. Miglior attrice è Anastasiya Krasovskaya per Gerda di Natalya Kudryashova,che ha al centro la storia di una studentessa di giorno, stripper nei locali di notte. La giuria presieduta dalla cineasta statunitense Eliza Hittman (fra i componenti anche Isabella Ferrari) ha attribuito invece il premio per il miglior attore a Mohamed Mellali e Valero Escolar nello spagnolo Sis Dies Corrents di Neus Ballus, commedia sui bizzarri incontri di due idraulici e elettricisti tuttofare, uno anziano e uno più giovane destinato a prendere il posto del collega più esperto. Sono due film italiani a conquistare i maggiori riconoscimenti nella sezione Cineasti del presente: miglior film è il documentario Brotherhood di Francesco Montagner, racconto di quattro anni nella vita di tre giovanissimi fratelli bosniaci, rimasti soli quando il padre predicatore musulmano radicale, viene condannato a due anni di prigione per terrorismo. Il riconoscimento come miglior regista emergente va invece a Hleb Papou, bielorusso naturalizzato italiano per il dramma Il legionario, storia di un giovane italiano di origine africana, Daniel (Germano Gentile) poliziotto nella Celere, che riceve l'ordine di andare a sgomberare il palazzo occupato nel quale ancora vivono sua madre e suo fratello. (ANSA).