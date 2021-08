Cinema: a La Guarimba Fest corti da 56 paesi del mondo

AMANTEA, 14 AGO - "The Unseen River" del regista vietnamita Phạm Ngọc Lân, si è aggiudicato il premio come miglior corto nella sezione Fiction dell'edizione 2021, la numero 9, del Festival La Guarimba che ha chiuso i battenti ad Amantea. Per la categoria Animazione sul podio "Nuevo Rico" di Kris Mercado mentre il riconoscimento per il miglior documentario va a "Just a guy" di Shoko Hara. Dalla Russia arriva invece il miglior Videoclip: "Never Ever" di Evgeniv Bakirov sulla musica di Husky, pluripremiata band indie-folk di Melbourne, Australia. Premiato anche il miglior corto de La Grotta dei Piccoli, il cartellone dedicato agli spettatori più giovani a cura di Valeria Weerasinghe e realizzato in collaborazione con Unicef Italia: "Mum Is Pouring Rain" di Hugo de Faucompret. Il vincitore di Insomnia, la sezione de La Guarimba dedicata ai film sperimentali, è invece "Ainsri Daeng" di Ratchapoom Boonbunchachoke (Thailandia). Gli spettatori del festival hanno scelto, invece, "3 Meetings Of The Extraordinary Committee" di Jones (Regno Unito / Bulgaria), premio del Pubblico Vitaliano Camarca. Dal 7 al 13 di agosto un parcheggio degradato è stato trasformato in una piazza che ha ospitato oltre 300 spettatori a sera e film provenienti da 56 paesi. "È stata un'edizione punk - ha detto il direttore artistico Giulio Vita - in cui ci siamo dovuti riadattare costruendo una piazza, un luogo di incontro, principalmente per colpa di una politica locale assente. Per il secondo anno consecutivo La Guarimba non ha ricevuto fondi dalla Regione Calabria, ma è stata patrocinata da 8 ambasciate da tutto il mondo, in primis quella degli Stati Uniti, ed è stata premiata dalle più alte istituzioni. Questo ci gratifica molto, perché al di fuori della nostra regione il Festival si qualifica come evento internazionale di rilievo, non solo culturale ma anche sociale". (ANSA).