Fieg e Anec con Anica per favorire la ripartenza del cinema

ROMA, 13 AGO - La Federazione Italiana Editori Giornali-Fieg e l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema-Anec lanciano, in collaborazione con Anica - sezione Distributori, l'iniziativa speciale "Tutti i martedì il divertimento raddoppia" per favorire la ripartenza del cinema e incentivare la lettura dei giornali. Fino a fine novembre 2021, ogni martedì sui quotidiani di editori associati alla Fieg verrà pubblicata una pagina con un coupon da ritagliare e presentare alle casse dei cinema aderenti per usufruire di due ingressi al costo totale di soli 8 euro il giorno stesso. "Data la forte sovrapposizione tra lettori di giornali e spettatori in sala, il mondo della stampa e quello del cinema si sono uniti per stimolare cultura, informazione e divertimento" spiega una nota. "L'Anec ha collaborato fattivamente fin dall'inizio affinché questo progetto vedesse la luce. Siamo molto soddisfatti per l'avvio di una collaborazione strategica che, siamo convinti, potrà dare una ulteriore spinta alla ripresa del mercato cinematografico insieme alle altre iniziative messe in atto con la campagna #soloalcinema. Una promozione a favore del mondo della stampa e per il ritorno al cinema che ha anche grandi potenzialità per due settori da sempre molto legati e che con questo progetto possono e devono incrementare tutte le forme di collaborazione e comunicazione nei confronti del pubblico" dice Mario Lorini, presidente Anec. "È una iniziativa che unisce lo sforzo della stampa e del cinema, due settori importanti dell' informazione e della cultura del Paese, per dare un segnale di ripresa e ripartenza. Riempire le sale cinematografiche e stimolare i cittadini ad andare in edicola e a leggere il giornale sono alla base di 'Ogni martedì la cultura e il divertimento raddoppiano', con lo scopo di offrire più cultura e più informazione, beni quanto mai necessari per tornare a crescere" afferma il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti. Tutte le info su sale aderenti e programmazione saranno comunicate su a App e sito PowerTicket.it. (ANSA).