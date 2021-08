The hanging sun, nuovo film Sky con Cattleya e Groenlandia

ROMA, 13 AGO - 'The Hanging Sun', un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell'estate norvegese dove il sole non tramonta mai, la vita e la morte si intrecciano, presente e passato si sovrappongono. E' il nuovo film Sky Original internazionale, dal romanzo noir di Jo Nesbo, annunciato da Sky. Un progetto internazionale prodotto da Sky con Cattleya e Groenlandia, con la regia Francesco Carrozzini (Franca: Chaos and Creation, 1937, Wierszalin), regista nominato agli Emmy e fotografo di fama internazionale. Scritto da Stefano Bises (Gomorra, The New Pope), il film è tratto dal romanzo 'Sole di mezzanotte' di Jo Nesbo. Le riprese della coproduzione italo-britannica inizieranno a settembre in Norvegia, tra Oslo e Alesund. La fotografia è di Nicolaj Bruel (Dogman, Pinocchio). Nel cast Alessandro Borghi (Sulla mia pelle, Diavoli, Il Primo Re, Suburra), Jessica Brown Findlay (Brave New World, Harlots, Hamlet), Sam Spruell (Small Axe: Mangrove, Outlaw King - Il re fuorilegge, Biancaneve e il cacciatore). John (Alessandro Borghi) è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell'estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un'altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta. "Il mio primo film è un sogno che si avvera. Il viaggio per arrivarci è stato lungo, ma sono stato accompagnato da un meraviglioso gruppo di creativi che amano il cinema quanto lo amo io" dice Carrozzini. The Hanging Sun arriverà prossimamente al cinema e poi disponibile in prima assoluta su Sky e NOW. Il distributore internazionale del film è NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. (ANSA).