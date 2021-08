Landis, il mondo? Sempre più fuori di testa

ROMA, 12 AGO - Oggi "la follia va fortissimo, la gente fuori di testa continua ad aumentare. Basti pensare a quelli che negano il covid o la crisi climatica. I pazzi ci sono sempre stati, ma adesso sono circa il 30% della popolazione, sembra di stare a volte nei cartoni animati Looney Tunes". Parola di John Landis, arrivato a Locarno per ricevere il Pardo d'onore, in Piazza Grande con la proiezione in suo omaggio anche uno dei suoi film cult, Animal House. "Viviamo in un momento nel quale l'industria del cinema è esplosa - aggiunge il regista, classe 1950, che per ogni domanda regala aneddoti e riflessioni spaziando dalla storia della settima arte alla politica -. E in pieno caos e la colpa è del covid solo per metà, l'altro problema, precedente, è che ormai gli studios fanno parte di corporazioni che si occupano di ben altro rispetto al cinema. Le major non sviluppano più progetti, non ingaggiano sceneggiatori se non per franchises. Sono contente di spendere 200 milioni di dollari per un film di supereroi, ma per un film 'serio' al massimo spendono un milione, e tutti i loro film a basso budget sono horror". (ANSA).