Rak, Yaya e Lennie in una libertà selvaggia

LOCARNO, 12 AGO - "Abbiamo cercato di alzare la voce con la natura… ma lei l'ha alzata di più". E' fra i richiami che aprono l'avventura/favola distopica animata firmata da Alessandro Rak Yaya e Lennie - The walking liberty, che debutta in prima mondiale al Locarno Film Festival, in Piazza Grande, mentre a farlo arrivare prossimamente nelle sale sarà Nexo Digital. Un nuovo capitolo, dopo L'arte della felicità e Gatta Cenerentola, della factory partenopea Mad (che coproduce con Rai Cinema) di Luciano Stella, anche produttore con Carlo Stella e Maria Carolina Terzi. Come nei precedenti film Napoli c'è, ma stavolta immersa in un mondo tornato giungla dopo un evento apocalittico. Protagonisti due giovani spiriti affini, Yaya (con la voce di Fabiola Balestriere), ragazza dal carattere ruvido e dallo spirito indomito, "orgogliosa e coraggiosa anche se con degli aspetti nei quali è irrisolta, come l'essere un po' asociale", spiega Rak, e Lennie (doppiato da Ciro Priello) giovane uomo alto più di 2 metri ma un po' 'lento'. Tra corsi d'acqua, scheletri, una natura lussureggiante, case sugli alberi, astronavi relitto, pericolose tribù e insediamenti umani, Yaya e Lennie sono stati educati a sopravvivere dalla misteriosa Zia Claire (che noi conosciamo come voce narrante, a cui dà corpo Lina Sastri), che ha anche insegnato loro a difendere ad ogni costo la propria libertà. Un compito non facile, in un mondo dove l'Istituzione sta cercando di ricostruire un ordine costituito, 'rieducando tutti i giovani' in un sistema piramidale dove la vita è da catena di montaggio. Com'è avere al debutto un film post apocalittico in un mondo che sta affrontando una pandemia? "La cosa incredibile è che fin dalle prime stesure della sceneggiatura, tre anni fa avevamo personaggi che indossano tute e mascherine o usano strumenti per la disinfezione. Negli ultimi mesi è stato veramente straniante ritrovarsi per strada con persone vestite così, a volte avevamo l'impressione di stare in mezzo a dei cosplayer dei nostri personaggi", sottolinea Rak. (ANSA).