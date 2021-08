Venezia: Almodóvar su scuse di Instagram, 'grande vittoria'

MADRID, 12 AGO - Le scuse di Instagram per aver rimosso il poster del nuovo film di Pedro Almodóvar Madres Paralelas — dove vengono rappresentati un capezzolo in primo piano e una goccia di latte che sgorga — costituiscono "una grande vittoria" di chi si è opposto al criterio dell'algoritmo del social: così il regista spagnolo, che presenterà la pellicola a Venezia, ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuto in seguito alla polemica degli ultimi giorni. La locandina era stata bloccata da Instagram per violazione delle regole del social contro la nudità. Attraverso un post diffuso sui social da suo fratello Agustín, Almodóvar ha affermato che chi si è schierato con lui ha fatto sì che "le menti che sono dietro l'algoritmo che decide cosa è o non è osceno e offensivo abbiano fatto un passo indietro e abbiano permesso che il poster circoli liberamente". "Bisogna stare attenti sul fatto che le macchine possano decidere cosa possiamo e cosa non possiamo fare", ha aggiunto il regista spagnolo. (ANSA).