Cinema: arriva progetto per film e serie su Raffaele Cutolo

ROMA, 11 AGO - Un film e una serie tv sulla vita di Raffaele Cutolo, il boss della nuova camorra organizzata: è il progetto annunciato da Iervolino e Lady Bacardi Entertainment ("ILBE") con Elisir 27 S.r.l., nuova società di produzione cinematografica ed audiovisiva di Elide Melli. Quest'ultima "detiene la piena titolarità dei diritti ceduti dalla famiglia Cutolo, la quale metterà a disposizione importanti materiali, inediti assoluti, sulla vita del boss, che è rimasto in carcere 58 anni fino alla sua morte e non si è mai pentito". ILBE aderirà al progetto entrando in produzione associata al 50% con Elisir dopo l'accordo preliminare di cui è stata data notizia. (ANSA).