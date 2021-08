Cinema: 'Religion Today' con i 'Nomadi della Fede'

TRENTO, 11 AGO - "Nomadi nella Fede" è il titolo della 24/a edizione di Religion Today Film Festival, con 83 pellicole in concorso provenienti da 36 paesi e selezionate tra più di 1.400 iscrizioni. Il festival si terrà dal 22 al 29 settembre al teatro San Marco e nei cinema del capoluogo raccontando proprio la bellezza del viaggio e del pellegrinaggio. "Nomadi nella Fede" - dicono gli organizzatori - sarà un'edizione incentrata sulla ricerca: la ricerca dell'altro e di Dio, in qualsiasi sua forma e credo. I numerosi film in concorso confermano l'andamento positivo degli ultimi anni. Cinque le categorie: documentario, documentario corto, feature film, cortometraggio, animazione. "Parlare di viaggio in questo periodo storico assume una valenza ancora più importante - dice il direttore artistico della manifestazione, Andrea Morghen - significa riflettere veramente su chi siamo, sui nostri limiti ma soprattutto sull'importanza dell'incontro con l'altro. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l'importanza della relazione e del confronto in questi due anni segnati dalla pandemia". Anche quest'anno al festival sono in programma presentazioni di libri, ospiti nazionali e internazionali e, in particolare, la "Tenda di Abramo", che già da lunedì 20 settembre accoglierà in piazza Fiera chiunque voglia conoscere ila manifestazione, confrontarsi o partecipare ai numerosi eventi organizzati. (ANSA).