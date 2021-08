Britney Spears: ira dei fan, giudice segna il passo

NEW YORK, 10 AGO - L'ira dei fan si è abbattuta sulla giudice Brenda Penny dopo il "no" alla richiesta del nuovo legale della popstar di anticipare di un mese l'udienza che dovrebbe affrontare l'istanza della cantante di essere liberata una volta per tutto dalla tutela del padre Jamie Spears. L'hashtag "Judge Penny is corrupt" è entrata nei trend su Twitter dopo la decisione della magistrata di mantenere al 29 settembre la nuova sessione sulla estromissione del "padre padrone" dal collegio di tutori che dal 2008 regolano ogni atto della vita di Britney. La Penny segna il passo, ma i legali di Britney hanno fretta. "Ogni giorno conta", aveva argomentato l'avvocato Mathew Rosengart, secondo cui Jamie "sta sperperando" la fortuna della popstar dopo aver esercitato un controllo "assolutamente microscopico" su ogni atto della sua vita. (ANSA).