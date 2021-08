Liga, Baglioni, Zucchero nel cast dei Seat Music Awards

ROMA, 10 AGO - Il 9 e il 10 settembre all'Arena di Verona e in diretta su Rai1 tornano i Seat Music Awards. Dopo la speciale edizione 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro successi discografici (certificati tra il 2020 e il 2021): le stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con cui hanno raggiunto i traguardi Oro, Platino e Multiplatino e per i singoli Multiplatino. Alla conduzione delle due serate Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Nel cast Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Diodato, Marracash, Mahmood, Il Volo, Loredana Bertè, Achille Lauro, Aka 7even, Annalisa, Arisa & Autogol, Baby K, Blanco, BoomDaBash, Capo Plaza, Carl Brave e Noemi, Colapesce e Dimartino, Daddy, Elettra Lamborghini, Ernia, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fred De Palma e Anitta, Gigi D'Alessio, Gué Pequeno, Il Tre, Irama, Jake La Furia & Emis Killa, Mace, Madame, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Mecna, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Random, Rkomi, Samuel, Sangiovanni, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri. Quest'anno i Seat Music Awards ospiteranno anche personaggi televisivi: Alessandro Cattelan, Alessandro Siani, Amadeus, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello & Marco Giallini, Lillo, Maria De Filippi, Pio e Amedeo. Nel pomeriggio di domenica 12 settembre, sempre su Rai1, andrà in onda lo speciale Seat Music Awards - Disco estate, che verrà registrato l'8 settembre all'Arena di Verona, condotto da Nek con la partecipazione di Michela Giraud e le esibizioni di Coma_Cose, Enrico Nigiotti, Fede, Gaia, Gaudiano, Gio Evan, Matteo Romano, Michele Bravi, Sottotono e Tancredi. (ANSA).