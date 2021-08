Morto Giorgio Lopez, doppiò Dustin Hoffman e Danny De Vito

ROMA, 10 AGO - Si è spento a Roma a 74 anni Giorgio Lopez, uno tra i più grandi doppiatori italiani. A darne notizia su Facebook il figlio Gabriele, che insieme al fratello Andrea ha seguito le orme del padre. "Caro Papà - ha scritto in un post -, sei stato un lottatore encomiabile, ora puoi correre libero e recitare in infiniti spettacoli. Ti abbiamo amato molto". Lopez, che era il fratello maggiore di Massimo, ha dato la sua voce, tra gli altri, a Dustin Hoffman, Danny DeVito e John Cleese. Nato a Roma, Lopez era laureato in Lettere, oltre che diplomato all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico". Nel luglio 2009 vinse il premio Leggio d'oro per la direzione del doppiaggio del film Houdini - L'ultimo mago e nel 2015 ricevette il "Premio alla Carriera" al "Festival delle voci d'attore". (ANSA).