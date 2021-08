Cinema: incassi, balza in testa The Suicide Squad

ROMA, 09 AGO - Nel week end dell'entrata in vigore del Green Pass anche nei cinema, The Suicide Squad balza in testa alla classifica del box office incassando 851 mila euro nei 4 giorni e 861 mila in totale. Al secondo posto, con 317 mila euro, c'è Fast & Furious 9 - The Fast Saga ma bisogna precisare che si tratta dell'incasso della sola giornata di giovedì (le anteprime estive sono durate dal 2 al 5 agosto con un incasso totale di 1 milione 381 mila). Scivola terzo Jungle Cruise che in calo del 70% incassa 202 mila euro per un totale di 1 milione 256 mila euro. Gli altri esordienti sono La casa in fondo al lago che si piazza quinta con 67 mila euro in 4 giorni e Blackpink The Movie sesta con 58 mila. (ANSA).