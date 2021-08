MoliseCinema: concluso festival, ecco tutti i vincitori

CAMPOBASSO, 09 AGO - Con la premiazione dei concorsi si è conclusa ieri sera a Casacalenda (Campobasso) la 19/a edizione di MoliseCinema. Resi noti i vincitori delle tre sezioni competitive: Frontiere, Percorsi e Paesi in corto. Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai documentari, la Giuria ha assegnato il premio come Miglior Documentario a "Un giorno la notte" di Michele Aiello e Michele Cattani. Una Menzione speciale della Giuria è andata a L'occhio di vetro di Duccio Chiarini. Per la sezione Percorsi. Cortometraggi italiani la giuria ha assegnato il primo premio per il Miglior Corto italiano a The Nightwalk di Adriano Valerio. Una Menzione speciale è andata a Le Mosche di Edgardo Pistone. Una menzione speciale per l'interpretazione dell'attore protagonista è andata a Carmelo Macrì per Accamòra di Emanuela Muzzupappa. Per la sezione Paesi in corto. Cortometraggi internazionali, la giuria ha assegnato il premio per il Miglior Cortometraggio internazionale a Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler (presentato in anteprima italiana). La giuria ha inoltre deciso di assegnare una menzione speciale all'interpretazione dell'attrice protagonista Brigitte Roüan per Hizia di Chabname Zariab. Una menzione è stata assegnata anche alla regia di Brigitte Bardot di ÇağÕl Bocut. Anche quest'anno è stato assegnato il premio per i cortometraggi italiani e internazionali dagli studenti della scuola di cinema di Pescara IFA. Per i corti italiani il premio va a Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Per i corti internazionali il premio è andato a Hizia di Chabname Zariab. (ANSA).