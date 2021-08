Incassi Usa, debutto in vetta per Suicide Squad

ROMA, 08 AGO - Debutta in vetta al box office nord americano ma non brilla The Suicide Squad: il film della Warner ha incassato 26,5 milioni di dollari in poco più di 4.000 sale, tra le sfide poste dalla variante Delta e un lancio 'ibrido' in contemporanea su Hbo Max. All'estero - segnala Variety - gli eroi diretti da James Gunn hanno raccolto 45,7 milioni di dollari, per un incasso globale di 72,2 milioni. Al secondo posto Jungle Cruise, che ha guadagnato 15,7 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, raggiungendo quota 65,3 milioni di dollari a livello domestico (e 121,9 milioni a livello globale). Terza piazza per Old della Universal: il film M. Night Shyamalan ha ottenuto 4,1 milioni al terzo fine settimana nelle sale, per un totale nordamericano di 38,5 milioni. In quarta posizione Black Widow con 4 milioni nel week end, 174,4 milioni a livello domestico e 185,4 milioni all'estero. A livello globale, il suo incasso al botteghino è di 359,8 milioni di dollari. (ANSA).