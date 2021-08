Venezia: ad Alberta Ferretti il Women in Cinema Award

ROMA, 06 AGO - Ad Alberta Ferretti il Women in cinema Award al Lido di Venezia, durante la Mostra del Cinema. È la prima stilista a ricevere il premio nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, scelta dall'Academy a dimostrazione del forte legame che unisce cinema e moda. Alberta Ferretti incarna perfettamente gli ideali di Women in Cinema Award, che sin dalla sua nascita ha voluto sottolineare l'importanza delle donne, della loro creatività e del loro talento. La cerimonia di premiazione, presentata da Claudia Conte, si terrà al Lido il prossimo 7 settembre presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo. Accanto ad Alberta Ferretti, saranno premiate alcune protagoniste del mondo cinema e della cultura nazionali e internazionali, i cui nomi saranno annunciati a breve. I premi sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi. Partner culturale di WiCA è l'Italian Contemporary Film Festival di Toronto, che durante l'evento consegnerà ad Alice Filippi il premio alla migliore regia che le è stato attribuito per "Sul più bello" ma che, a causa della pandemia, la giovane regista non ha potuto ritirare di persona. I premi di Woman in Cinema Award sono rappresentati da un'opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, formata da una base in cristallo con bassorilievo in argento dipinto con smalti a fuoco. Il logo di WiCA è stato ideato e realizzato da Giuseppe Cacace, alias Rueto. (ANSA).