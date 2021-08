Venezia: allo scenografo Marcus Rowland il premio Campari

VENEZIA, 06 AGO - Lo scenografo Marcus Rowland, autore delle scenografie di Last Night in Soho di Edgar Wright, presentato Fuori Concorso, è il vincitore del premio Campari Passion for Film 2021 della Mostra del Cinema del Lido, che si svolgerà dall'1 all'11 settembre. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Campari. La consegna del premio a Marcus Rowland, scenografo di film come Rocketman, Baby Driver, Scott Pilgrim vs. the World, sarà sabato 4 settembre alle ore 22.00 in Sala Grande-Palazzo del Cinema, prima della proiezione Fuori Concorso di Last Night in Soho (Uk, 118') di Edgar Wright. Il premio Campari Passion for Film, istituito tre anni fa, si propone di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. Il riconoscimento premia a turno una di queste figure: tre anni fa il montatore statunitense Bob Murawski, due anni fa il direttore della fotografia italiano Luca Bigazzi, l'anno scorso il trombettista jazz e compositore Terence Blanchard. (ANSA).