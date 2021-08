Summer Jamboreee: Pokey LaFarge positivo rinuncia

SENIGALLIA, 05 AGO - Era pronto ad attraversare l'oceano per raggiungere il Summer Jamboree 2021 a Senigallia, ma il tanto atteso Pokey LaFarge è stato costretto a restare negli Usa per un tampone risultato positivo al Covid-19. La notizia è arrivata 24 ore prima del concerto che l'artista dell'Illinois avrebbe dovuto tenere stasera sul main stage di piazza Garibaldi a Senigallia. In meno di un giorno, l'organizzazione ha accolto una ventina di musicisti in arrivo appositamente dall'estero per uno spettacolo speciale, la Summer Jamboree Rock and Roll Revue: è concepita come una staffetta tra ospiti di prestigio presentata da Alice Balossi con l'amichevole partecipazione dell'esperto Dario Salvatori e arricchita anche dal Record Hop dei djs Jay Cee, Big 10 Inch e Mr. Lucky. A fare da collante tra le varie esibizioni The Good Fellas, riferimento internazionale della scena Swing e non solo, acclamata House band ufficiale del Festival. Tra gli ospiti della serata Greg, Ray Collins, il diciottenne Lorenz "Saxoman" Knauft dei Boogie Banausen, la busker band I Belli di Waikiki , il 14enne Claudio Risolo alla chitarra, che si è fatto conoscere al pubblico italiano, in duo con il padre, anche attraverso la trasmissione Italia's got talent, e la Moonlight Gang. A LaFarge il festival fa gli auguri di pronta guarigione. (ANSA).