A 95 anni Mel Brooks annuncia la sua prima autobiografia

NEW YORK, 05 AGO - A 95 anni Mel Brooks ha scritto la sua prima autobiografia. L'uscita del libro del leggendario regista, comico e sceneggiatore è prevista per il 30 novembre pubblicata dalla Penguin Random House. Si intitola 'All About Me!: My Remarkable Life in Show Business' e in 400 pagine coprirà la sua vita dall'infanzia a New York, il servizio durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua collaborazione creativa con Carl Reiner, il suo matrimonio con Anne Bancroft e come il suo film 'The Producers' divenne un musical di successo. "Spero che gli amanti della commedia si divertiranno con le storie dietro il mio lavoro e si godranno questo straordinario viaggio con me", ha detto. Brooks ha il titolo di EGOT, ossia ha vinto tutti i premi principali dello spettacolo, Emmy, Grammy, Oscar e Tony- (ANSA).