Reynolds, in Free guy eroe puro come bimbo di 4 anni

ROMA, 05 AGO - Un 'npc' cioè un "personaggio non giocante", quelli che nei videogame vediamo sullo sfondo. E' Guy, il bancario abitudinario in camicia blu nel videogame Free City (anche nome della città al centro del gioco), ottimista e sorridente/ eroe improvvisato impersonato da Ryan Reynolds in Free Guy, L'action comedy fantasy di Shawn Levy (Una notte al museo, e, da produttore esecutivo, Stranger Things) che dopo l'anteprima in Piazza Grande al Locarno Film Festival il 10 agosto, sarà nelle sale dall'11 con Walt Disney Company Italia. Ad affiancare Reynolds, Jodie Comer (Killing Eve), qui nel doppio ruolo della programmatrice Millie e dell'avatar super action Molotovgirl, insieme fra gli altri a Taika Waititi, Joe Keery e Lil Rel Howery. "C'è un film che amo, Oltre il giardino, con Peter Sellers - spiega Reynolds nella conferenza stampa internazionale in streaming -. Ha costituito il primo passo per entrare nel mondo di questo personaggio. Ed è molto appagante interpretare un eroe così puro e innocente, in fondo è come un adulto di 4 anni. Trovo esaltante poter esplorare un mondo con occhi nuovi. E' l'esperienza che compie Guy, filtrata dalla commedia l'ironia e un po' di cinismo. Ho amato essere un personaggio che si stacca dallo sfondo e diventa questa persona nuova". Nella storia il tranquillo e sereno Guy, prende coscienza di non vedere ciò che accade realmente a Free city, quando incontra la coraggiosa e affascinante Motovgirl. Uno shock che lo porta a voler 'sistemare' a suo modo il proprio mondo, trasformandosi in un atipico eroe. "Oggi è molto difficile avere il via per un blockbuster che non sia basato su una fonte preesistente, come un fumetto o un sequel - aggiunge Reynolds -. Per questo progetti come questo li devi fare il 30% meglio degli altri, sapendo che non c'è già una fanbase su cui puoi fare affidamento". Free Guy "è come un antidoto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi - aggiunge Levy -. Il film è un omaggio alla speranza e alla necessità di mantenere un po' di innocenza in un mondo molto cinico". (ANSA).