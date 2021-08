Gea Garatti Ansini nuovo maestro Coro del Comunale Bologna

BOLOGNA, 05 AGO - Gea Garatti Ansini aveva già collaborato con il Teatro Comunale di Bologna per alcune produzioni (Un ballo in maschera di Verdi, il Flauto Magico di Mozart e il Deutsches Requiem di Brahms) nel 2003: a partire dal prossimo settembre l'artista bolognese ritorna nella sua città alla guida del Coro della Fondazione di Piazza Verdi. Prende il posto di Alberto Malazzi che, al termine delle recite della Bohème, lascia il Comunale per andare a dirigere il Coro del Teatro alla Scala di Milano. I primi impegni bolognesi di Gea Garatti Ansini coincideranno, dunque, con l'avvio della stagione autunnale a partire dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in programma dal 17 ottobre. Formatasi ai Conservatori Martini di Bologna e Santa Cecilia di Roma, direttrice di coro e d'orchestra, pianista, fondatrice dei cori Armònia a Bologna e International Opera Choir a Roma, Gea Garatti Ansini ha collaborato come Maestro del Coro con diverse fondazioni lirico-sinfoniche italiane e istituzioni musicali straniere come il Teatro dell'Opera di Roma, il Bellini di Catania, il San Carlo di Napoli e il Teatro di Montpellier. Ha partecipato inoltre a diverse tournée in Russia, Germania, Thailandia e Giappone, e ha lavorato con direttori d'orchestra come Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniele Gatti, e registi quali Franco Zeffirelli, la Fura dels Baus e Hugo de Ana. Il suo repertorio spazia dalle opere liriche ai brani sinfonici e sacri, sino alla musica corale cameristica. (ANSA).