Musica: Paolo Conte a Lucca Summer a giugno 2022

LUCCA, 05 AGO - Il concerto di Paolo Conte al Lucca Summer festival, rinviato nel 2020 e 2021, si terrà il 26 giugno 2022 in piazza Napoleone. Lo comunica lo stesso festival spiegando che "i biglietti già venduti per le date del 2020 e 2021 rimarranno validi mentre, da questa mattina, sono aperte le vendite di nuovi biglietti per il concerto del 2022". Per il cantautore piemontese è la prima esibizione sul palco del Lucca Summer festival in un concerto che lo vedrà riproporre tutti i brani principali della sua leggendaria carriera. (ANSA).