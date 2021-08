Green pass: Macerata; Mof, 'buono' a chi dovrà fare tampone

MACERATA, 04 AGO - Con il Green pass obbligatorio dal 6 agosto, il Macerata Opera Festival 2021 100x100 Sferisterio offre un buono sconto per chi dovrà eventualmente effettuare il tampone. Per venire incontro al pubblico l'Associazione Arena Sferisterio concederà un buono di 15 euro a tutti coloro che, per accedere agli spettacoli, dovranno comunque effettuare il test; potrà essere utilizzato per l'acquisto di biglietti per il Mof 2021 o per l'edizione 2022 quando ne sarà reso noto il programma. Per ottenere il buono basterà mostrare in biglietteria il biglietto per uno degli spettacoli compresi tra il 6 e il 13 agosto ("Le divine donne di Dante" con Neri Marcorè, "Aida", "La traviata", "Pierino, il lupo e l'altro" con Arturo Brachetti, Palco Reverse - "Un viaggio nel belcanto" con Riccardo Massi e Francesco Libetta") e la ricevuta del pagamento del tampone, effettuato entro le 48 ore precedenti. Esenti dall'obbligo di Green pass i minori di 12 anni o soggetti che abbiano una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute: ai minori di 12 anni verrà richiesto un documento di identità o un'autocertificazione del genitore (o di chi ne fa le veci) che ne attesti l'età. (ANSA).