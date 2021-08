Gatti torna a Bologna e guida l'Orchestra Mozart

BOLOGNA, 03 AGO - Dopo avere ricoperto la carica di direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna dal 1997 al 2007, Daniele Gatti torna nel capoluogo emiliano, il 13 settembre all'Auditorium Manzoni alle 20.30, con lo stesso incarico, ma a capo dell'Orchestra Mozart, la compagine sinfonica creata da Claudio Abbado nel 2004. Il direttore milanese, che ha dovuto rimandare il suo debutto a Bologna sul podio della Mozart a causa della pandemia, aveva già guidato il suo nuovo complesso lo scorso settembre al Festival di Ravello. Per questo attesissimo concerto bolognese Daniele Gatti ha scelto un programma fra classicismo e neoclassicismo: tra la Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra, con i Solisti dell'Orchestra Mozart Raphael Christ e Simone Briatore, e la Sinfonia Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart, il maestro dirigerà, infatti, Apollon Musagète di Igor Stravinskij. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dal 5 agosto presso la biglietteria di Bologna Welcome, in Piazza Maggiore 1/E, e online suhttps://www.vivaticket.it. "Finalmente l'Orchestra Mozart torna nella sua Bologna - afferma Loris Azzaroni, Presidente dell'Accademia Filarmonica di Bologna, l'istituzione che gestisce l'orchestra - che l'ha vista nascere, crescere e spiccare il volo sui più prestigiosi palcoscenici europei, e torna per la prima volta con Daniele Gatti, uno dei più grandi direttori d'orchestra di oggi. Abbiamo già avuto il piacere, in occasione del Festival di Ravello di vedere e sentire il risultato di questo connubio musicale; fra poco potremo condividerlo con tutto il nostro pubblico bolognese, da sempre principale sostenitore della nostra orchestra. Ci auguriamo, infine, che questo concerto possa segnare l'avvio di un periodo finalmente risuonante, non solo occasionalmente, di musica dal vivo". (ANSA).