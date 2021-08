Becoming Led Zeppelin, docufilm con storia inedita rock band

NEW YORK, 02 AGO - E' stato ultimato il documentario sui Led Zeppelin ed è stato scelto anche un titolo, 'Becoming Led Zeppelin'. Il film è opera del regista Bernard MacMahon ed offre un accesso senza precedenti alla rock band inglese. E' la prima volta inoltre in 50 anni che il gruppo partecipa ad un documentario. Il precedente 'The Song Remains the Same' (1976) era per la maggior parte un concert film sulla loro performance al Madison Square Garden del 1973. "'Becoming Led Zeppelin' - ha spiegato MacMahon - è il film che nessuno credeva si potesse fare. L'ascesa della band alla gloria è stata rapida e praticamente non documentata. Finalmente viene raccontata dopo una ricerca assidua in tutto il mondo e anni di materiale d'archivio audio video ritrovato e restaurato". Nel film, per il quale non c'è ancora una data di uscita, ci sono interviste a Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, oltre ad una rara intervista d'archivio a John Bonham, morto nel 1980. (ANSA).