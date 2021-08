NEW YORK, 02 AGO - 'Formation' di Beyoncé è il miglior video musicale di sempre. Lo ha stabilito una classifica del magazine Rolling Stone che ha passato in rassegna i migliori cento video della storia. Il videoclip del brano, contenuto in Lemonade, è uscito a sorpresa il giorno prima che Queen Bey partecipasse allo show dell'intervallo del Super Bowl del 2016. Nella sequenza delle immagini si toccano problemi che affliggono la comunità afro-americana come la violenza della polizia, e un capitolo ancora non chiuso degli effetti devastanti che l'uragano Katrina ha avuto sui residenti afro-americani a New Orleans. Al secondo posto della classifica c'è 'Hurt' di Johnny Cash, al terzo 'Vogue' di Madonna mentre 'Billie Jean' di Micheal Jackson è al decimo posto. (ANSA).